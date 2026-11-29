29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) тратило деньги американских налогоплательщиков на подкуп тысяч журналистов. Об этом говорится в публикации предпринимателя в соцсети Х.



"Следите за деньгами: USAID подкупило тысячи журналистов на ваши деньги налогоплательщиков", - так Маск прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что прежнее руководство USAID финансировало более 6,2 тыс. журналистов из 707 СМИ и поддерживало 279 медиаорганизаций.



Работа USAID как независимого агентства была фактически прекращена в феврале 2025 года по инициативе администрации президента США Дональда Трампа и курируемого тогда Илоном Маском Департамента эффективности правительства (DOGE). Власти США обвинили структуру в нецелевом расходовании бюджетных средств и вмешательстве во внутреннюю политику других государств.-0-