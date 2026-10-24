"Украинские военные нарушили условия использования Starlink и применили его для наступательных ударов дронов с целью убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе", - написал Маск в Х.-0-
В мире
24 октября 2026, 23:22
Маск: Киев нарушил условия использования Starlink
Илон Маск. Фото АР
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Украина нарушила условия использования спутниковой системы Starlink, из-за чего компания ограничила ее работу, сообщает ТАСС.
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