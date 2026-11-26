Члены профсоюза железнодорожников, моряков и транспортных рабочих (RMT) прекратят работу в 12.00 по местному времени (15.00 по минскому). Ожидается, что движение поездов будет осуществляться в обычном режиме примерно до 10.00 по местному времени, после чего количество рейсов метро начнет сокращаться.
Компания Transport for London (TfL) рекомендовала пассажирам проверять информацию перед поездкой, предупреждая о возможных перебоях в движении до, во время и после забастовки. В течение дня движение поездов на линиях Circle и Piccadilly, а после полудня также и на линии Waterloo & City не ожидается.
27 ноября метро Лондона начнет работать позже обычного. Ожидается, что регулярное движение поездов возобновится в этот день только около 18.00 по местному времени.
Рут Дастон, исполнительный директор организации London Heritage Quarter, представляющей интересы 7 тыс. предприятий в Лондоне заявила: "Предприятия по всей столице зависят от метро, которое ежедневно доставляет сотни тысяч сотрудников, клиентов и посетителей". По ее словам, "эти сбои нанесут им огромный ущерб".
Как пишет газета The Times, профсоюз RMT выступает против инициативы компании TfL по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Согласно предложенному плану, количество рабочих дней для машинистов сократится с пяти до четырех, однако продолжительность каждой смены увеличится.
Дополнительные 24-часовые забастовки запланированы на 17 и 19 декабря текущего года, а также на 4 и 6 января и 17, 23 и 25 февраля 2027 года.-0-