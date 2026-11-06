6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники лондонского метро намерены провести серию 24-часовых забастовок в конце этого года и начале следующего из-за длинных рабочих смен. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный профсоюз железнодорожных, морских и транспортных рабочих (RMT).
Причиной стали планы властей Великобритании ввести четырехдневную рабочую неделю за счет более долгих смен.
"Машинисты поездов метро, входящие в профсоюз RMT, объявили о восьми 24-часовых забастовках, которые грозят привести к транспортному хаосу в столице", - говорится в сообщении RMT.
Ранее профсоюз RMT утверждал, что новая четырехдневная рабочая неделя "подорвет существующие соглашения и ухудшит условия труда".
Забастовки планируется провести 26 ноября, 17 и 19 декабря, 4 и 6 января, а также 17, 23 и 25 февраля.-0-
В мире
06 ноября 2026, 16:32
Машинисты лондонского метро проведут серию забастовок
Фото из архива АР
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