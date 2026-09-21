21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно смягчить некоторые европейские нормы в отношении топлива, чтобы добиться снижения цен в краткосрочной перспективе. Об этом со ссылкой на письмо французского лидера в адрес главы ЕК сообщил телеканал BFMTV.
В частности, Макрон предлагает на уровне ЕС "в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в требования к качеству топлива". По его мнению, такая мера позволит увеличить объем производства на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Кроме того, французский лидер призвал ослабить ограничения на долю биотоплива в топливной смеси, что должно помочь нарастить предложение дизельного топлива на рынке.
По данным местных СМИ, водители во Франции осознанно нарушают закон и заправляют свои автомобили специальным топливом для сельхозтехники из-за высоких цен на обычное топливо. Некоторые автомобилисты во Франции начали использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло.
Накануне средняя стоимость дизельного топлива во Франции обновила исторический максимум и приблизилась к 2,41 евро за литр.-0-
В мире
21 сентября 2026, 21:57
Макрон просит ЕК смягчить требования к качеству топлива, чтобы снизить цены
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