Макрон признал, что власти не были готовы к беспорядкам во Франции 17 октября

"Мы совершенно не предвидели того, что произойдет", - сказал Макрон во время визита в Марсель, указав, что сил правопорядка в тот день было недостаточно.
Макрон также подверг критике социальные сети, заявив, что они используются для мобилизации участников беспорядков.
17 октября в Париже и других городах Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в акциях участвовали 800 тыс. человек, по данным МВД - 550 тыс. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.-0-
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