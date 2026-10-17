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Макрон пообещал наказать ответственных за погромы и "создание хаоса" на протестах во Франции 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
17 октября 2026, 23:46

Макрон пообещал наказать ответственных за погромы и "создание хаоса" на протестах во Франции 

Эммануэль Макрон. Фото АР
Эммануэль Макрон. Фото АР
Эммануэль Макрон. Фото АР
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил беспорядки, которые произошли во время акций протеста по всей Франции, и пообещал наказать всех ответственных за погромы. Заявление президента Франции было опубликовано в соцсетях. "Те, кто занимался вандализмом и нападениями на префектуры и предприятия, а также грабил даже имущество мэрий, будут привлечены к ответственности и наказаны", - говорится в сообщении Макрона. Он также выразил поддержку сотрудникам французских правоохранительных органов и назвал их "гарантами права на демонстрации".

Кроме того, французский президент указал: "Мы все вместе выступим против сеятелей хаоса, которые стремятся лишь разрушить наши институты".

Как передает BFMTV, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в протестах 17 октября приняли участие 550 тыс. человек, из них 110 тыс. - в Париже. По всей стране прошло 110 манифестаций, только часть из этих акций были официально согласованы с властями. Ранее один из крупнейших французских профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявлял об участии свыше 500 тыс. человек в сегодняшних акциях протеста. Позже профсоюз CGT уточнил, что около 800 тыс. человек вышли на протесты.

В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией, в том числе в Париже. Как писали французские СМИ, в Марселе, Лилле, Бордо здания мэрий подверглись нападению протестующих. В Лионе здание туристического офиса на площади Белькур было разграблено и подожжено. В Париже правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водометы. 

Как пишет газета The Guardian, в Париже протестующие поджигали мусорные баки, бросали петарды, опрокидывали контейнеры для переработки стекла и подбирали бутылки, чтобы использовать их в качестве "метательных снарядов". В районе площади Республики в центре французской столицы полиция противостояла одетым в черное протестующим в масках, которые бросали фейерверки и брусчатку, напали на банк и разграбили спортивный магазин. Жителям окрестных улиц пришлось закрывать окна и двери, поскольку огромные облака слезоточивого газа поднимались до уровня крыш. Французские власти задержали десятки протестующих по всей стране, ожидаются новые задержания.

Протесты связаны с резким ростом стоимости жизни во Франции, бюджетными сокращениями, а также с проходящими с сентября протестными демонстрациями школьников, лицеистов и студентов против нехватки ресурсов в французской системе образования. К молодежному движению присоединились профсоюзы работников различных секторов, транспортники, медики и бывшие участники движения "желтых жилетов".-0- 
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