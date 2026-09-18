Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских заправках

"Блокады (морских путей. - Прим. БЕЛТА) имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни. Французы испытывают их на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми", - написал французский лидер.
Ранее Макрон потребовал кабмин Франции приложить все усилия для разрешения топливного кризиса в стране. Сообщалось, что из-за ситуации в Ормузском проливе и перебоев с поставками горючего стоимость бензина и дизельного топлива во Франции на некоторых заправках приблизилась к 3 евро за 1 л. На АЗС также наблюдается дефицит топлива.-0-