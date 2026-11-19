19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь поставить вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине, сообщает ТАСС.



Макрон полагает, что "сейчас для этого подходящий момент". "Я считаю, что сегодня этот вопрос вновь актуален, в том числе для нас, европейцев, с точки зрения послевоенного периода, поскольку Украина будет располагать очень значительным количеством вооружений и многочисленной армией", - утверждает французский президент.



Украина добивается вступления в НАТО и рассматривает членство в альянсе как одну из основных гарантий безопасности. Киев неоднократно поднимал этот вопрос на переговорах с западными партнерами. Москва выступает против расширения НАТО и считает невступление Украины в альянс одним из условий урегулирования конфликта.-0-