Макрон на Генассамблее ООН раскритиковал действия Израиля и назвал "позорным спектаклем" перемирие в секторе Газа 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал действия Израиля на палестинских территориях, назвав "позорным спектаклем" перемирие, которое там действует. Об этом он заявил, выступая с трибуны на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



"Некоторые хвастаются мнимым миром. Но этот мир ни на секунду не открыл гуманитарные коридоры. Должны ли мы пассивно наблюдать за этим позорным для всех нас спектаклем? Ни в коем случае", - заявил он.



Макрон также призвал обратить внимание на ситуацию на Западном берегу реки Иордан, где продолжается строительство израильских поселений. "Это означает, что каждый день создаются препятствия для реализации проекта, заключающегося в уважении законного права палестинского народа на существование", - отметил президент Франции.



В то же время он заверил, что Париж признает право Израиля на создание условий для его безопасного существования. Однако, по словам Макрона, "все те, кто утверждает, что безопасность Израиля зависит от нарушения суверенитета всех его соседей, совершают роковую ошибку", поскольку в действительности такая политика подрывает безопасность Израиля в будущем.-0-