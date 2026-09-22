22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились сотрудничать в возобновлении судоходства в Ормузском проливе, информирует ТАСС.
Макрон после встречи с Трампом заявил о достижении договоренности координировать усилия, направленные на снижение напряженности на энергетическом рынке и обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Как написал президент Франции в социальной сети X, "мы решили действовать сообща, чтобы снизить напряженность на энергетических рынках, защитить критически важную инфраструктуру на Ближнем Востоке и свободу судоходства в Ормузском проливе".
По словам французского президента, стороны намерены добиваться введения моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.-0-
В мире
22 сентября 2026, 08:48
Макрон и Трамп договорились сотрудничать в возобновлении судоходства в Ормузском проливе
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото АР
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