Макрон и Трамп договорились сотрудничать в возобновлении судоходства в Ормузском проливе

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились сотрудничать в возобновлении судоходства в Ормузском проливе, информирует ТАСС.



Макрон после встречи с Трампом заявил о достижении договоренности координировать усилия, направленные на снижение напряженности на энергетическом рынке и обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Как написал президент Франции в социальной сети X, "мы решили действовать сообща, чтобы снизить напряженность на энергетических рынках, защитить критически важную инфраструктуру на Ближнем Востоке и свободу судоходства в Ормузском проливе".



По словам французского президента, стороны намерены добиваться введения моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.-0-