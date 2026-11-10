Макрон допустил запрет отдельных моделей ИИ для несовершеннолетних

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность запрета отдельных моделей искусственного интеллекта (ИИ) для несовершеннолетних, если их использование будет представлять опасность для детей и подростков. Об этом он заявил в интервью газете Les Echos, сообщает ТАСС.



"Если существует риск для детей при определенных способах использования ИИ, то его необходимо запретить", - сказал французский лидер. Макрон отметил, что намерен действовать в этом вопросе по аналогии с продвигаемой им инициативой о запрете социальных сетей для несовершеннолетних. По его словам, научному сообществу предстоит определить, какие виды взаимодействия с искусственным интеллектом могут быть опасны для детей.



Президент Франции сравнил отсутствие регулирования сферы ИИ с Диким Западом и подчеркнул, что при необходимости ограничения могут дойти до полного запрета вредных моделей. "Мы разрабатываем первую хартию с правительствами и компаниями, которые согласны с принципом предварительного аудита и сертификации", - заявил Макрон.



Представить документ, направленный на регулирование использования ИИ детьми, планируют на Парижском форуме мира, который пройдет 10-11 ноября. Французские власти намерены добиваться распространения инициативы на европейском уровне, а также привлечь к ней США, Канаду и другие страны.-0-