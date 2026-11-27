27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиции стран Евросоюза по проекту бюджета сообщества на 2028-2034 годы после саммита в Брюсселе еще больше отдалились друг от друга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает ТАСС.



Глава венгерского правительства назвал прошедшее заседание совершенно бессмысленным. По его словам, саммит, призванный сблизить позиции государств ЕС по семилетнему финансовому плану, привел к противоположному результату.



Он добавил, что обсуждение проекта бюджета будет продолжаться вплоть до Рождества. В то же время Мадьяр предупредил, что видит крайне мало шансов на достижение компромисса до конца года.



Одним из вопросов, по которым Венгрия не согласна с проектом бюджета ЕС, является выделение Украине финансовой помощи в размере 100 млрд евро. Мадьяр пояснил, что его страна с учетом своих взносов и поступлений из семилетнего бюджета сообщества могла бы рассчитывать на 15 млрд евро чистых поступлений. "В то же время, согласно проекту бюджета, Украина сможет получить до 100 млрд евро. При этом бюджет предоставляет ей, по сути, неограниченные возможности для заимствований и покрытия расходов по выплате процентов. Это неприемлемо", - заявил премьер.



Будапешт не может согласиться с требованием увеличить объем помощи Киеву на фоне крайне сложной бюджетной ситуации в самой Венгрии. Мадьяр также отметил, что его страна не одинока в этой позиции. Ранее Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в предоставлении Украине общеевропейского кредита на 45 млрд евро.-0-