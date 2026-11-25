25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 млрд евро и считает, что, как и прошлый кредит, его может обеспечить не весь ЕС, а только 24 страны объединения, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Об этом передает РИА Новости.
"Я считаю, что у Евросоюза по-прежнему есть возможность поступить так же, как он поступил в прошлом году, когда было достигнуто соглашение о финансировании (Украины) на сумму 90 млрд евро. Сейчас речь идет о финансировании на 45 млрд евро. В этом могут участвовать те же 24 страны - члена ЕС, или 23, или 25 стран", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в закарпатском Берегово.
Венгерский премьер подчеркнул, что категорически против того, чтобы семилетний бюджет ЕС увязывали с финансированием Украины.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 млрд евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.-0-
В мире
25 ноября 2026, 00:16
Мадьяр: Венгрия не хочет участвовать в кредите Украине на 45 млрд евро
Фото Reuters
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