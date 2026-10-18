Мадьяр пригрозил Орбану пожизненным заключением

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о возможности пожизненного заключения для бывшего главы правительства Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС.



Мадьяр написал на своей странице в Facebook о высказываниях Орбана после встречи бывшего премьера с активистами партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Лакителек. Он расценил слова Орбана как призыв к государственному перевороту и заявил, что за подобные действия венгерское законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.



Ранее Орбан заявлял, что его партия не намерена сотрудничать с правительством Мадьяра, считая его действия незаконными и антидемократическими. В сентябре он объявил о завершении периода спокойного отношения к политике правящей партии "Тиса" и переходе оппозиции к активному сопротивлению.-0-