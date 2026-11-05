Ложные сообщения об угрозе взрыва затронули 27 авиарейсов в Европе





Инциденты затронули рейсы авиакомпаний Aer Lingus, Wizz Air, LOT, Finnair, EasyJet и Iberia. Угрозы поступали в Ирландии, Болгарии, Испании, Польше, Дании и других странах.





Во Франции истребители перехватили самолет Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, и сопроводили его до авиабазы в Эвре. В Болгарии военные самолеты сопровождали три пассажирских лайнера. Один из них, следовавший из Лондона в Софию, перенаправили в Пловдив. В Испании после сообщений об угрозах несколько самолетов в аэропорту Мадрида задержали или вернули к стоянкам для проверки.





В Варшаве рейс LOT в Париж остановили перед взлетом, а пассажиров пересадили на другой самолет. В аэропорту Копенгагена проверили два лайнера. Рейс Wizz Air из Милана в Варшаву перенаправили в Вену.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 27 пассажирских рейсов в разных странах Европы получили ложные сообщения об угрозе взрыва. В результате некоторые самолеты совершили незапланированные посадки, а другие сопровождали истребители. Об этом сообщает агентство Reuters.