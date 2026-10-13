13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность производства ракет-перехватчиков PAC-3, которыми оснащаются ЗРК Patriot, для Украины на территории Европы, заявил вице-президент и генеральный менеджер подразделения компании по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне Джейсон Рейнольдс. Об этом пишет РИА Новости.
"Что касается PAC-3, мы, безусловно, готовы к переговорам с Украиной", - сказал Рейнольдс в интервью изданию Defense News.
При этом он допустил, что это могло бы быть производство более дешевой ракеты PAC-3 ACE, а не более высокотехнологичной PAC-3 MSE. Он также отметил, что компания рассматривает возможность производства таких ракет в соседних странах с последующей доставкой в Украину.
"Если мы сможем запустить производство (в Европе. - Прим. БЕЛТА), наладить цепочки поставок, а затем, как один из вариантов, перенести производство в Украину, по моему мнению, это было бы вполне разумно", - сказал Рейнольдс.
Ранее издание The Atlantic со ссылкой на источник в Конгрессе США сообщало, что американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики к ним, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, однако ведут к его затягиванию и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования.-0-
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13 октября 2026, 23:45
Lockheed Martin рассматривает вариант выпуска ракет ПВО для Киева в Европе
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