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"Люди ждут конкретных действий". Что нужно ШОС, чтобы занять свое место в мире?

Опубликовано:

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В мире
04 сентября 2026, 17:06

"Люди ждут конкретных действий". Что нужно ШОС, чтобы занять свое место в мире?

Много ли в современном мире государств, которые чувствуют себя полностью защищенными и уверенными в завтрашнем дне? Пожалуй, такой уверенности может не доставать даже крупнейшим державам мира, которые обладают мощным военным щитом и относительно устойчивой экономикой. А как же быть остальным? Тем, у кого нет ядерного зонтика или чья экономика в любой момент может стать мишенью в санкционных или торговых войнах.

А ведь таких стран большинство. И чтобы выстоять в условиях глобальной турбулентности, защитить свой народ и отстоять право выбирать собственный путь развития, многие из этого большинства пытаются найти точки опоры. На пространстве Большой Евразии одной из таких точек становится Шанхайская организация сотрудничества. Потенциал у нее мощнейший. Но как его реализовать?
На этой неделе в Бишкеке состоялся юбилейный саммит ШОС. Позади у объединения четверть века - сложный и динамичный период для всего человечества, время слома старой однополярной системы и формирования нового миропорядка. Меняется мир - меняется ШОС и ее роль в архитектуре международных отношений.
"В современном мире стабильность - это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии", - отметил белорусский лидер Александр Лукашенко 1 сентября на заседании Совета глав государств - членов ШОС.
При этом Президент подчеркнул: имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства важно подтверждать делом. А еще важно обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.

Единство - это как раз тот момент, который на Западе называют слабым местом Шанхайской организации сотрудничества. Западная пресса пестрит материалами о неколлективности ШОС. Мол, участники преследуют разные цели, а их интересы конкурируют. К тому же среди членов ШОС есть три "кита" - Россия, Китай, Индия. В западной системе координат сосуществование трех центров силы в рамках одной экосистемы выглядит абсолютно невозможным.
Однако ШОС показывает на практике - все возможно, если правильно расставить приоритеты и не гнаться за краткосрочными выгодами, а выбрать стратегические преимущества. И, что примечательно, именно Запад, жестко продвигая свои интересы и навязывая свою волю остальному миру, во многом повлиял на выбор участников ШОС.

Чтобы оценить значение этого выбора в глобальном масштабе, стоит вспомнить прошлогодний саммит ШОС в китайском Тяньцзине и события, которые предваряли форум.

8 августа 2025 года истекал срок так называемого ультиматума Президента США Дональда Трампа. Американский лидер установил дедлайн для Москвы по достижению мирного соглашения с Киевом. В противном случае США грозились ввести санкции - и не только против России, но и против государств, которые продолжат вести с ней бизнес. Речь шла о главных импортерах российских энергоресурсов - Китае и Индии.
Но санкционное оружие Запада дало осечку. Ультиматум был проигнорирован. СМИ писали, что индийский премьер Нарендра Моди четыре раза не снимал трубку, когда Президент США пытался с ним связаться. А спустя несколько недель мир облетели совместные фотографии лидеров России, Индии и Китая с саммита ШОС.

Одна из этих фотографий была размещена на странице Дональда Трампа в соцсети Truth Social. "Похоже, мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю. Пусть их ждет долгое и счастливое совместное будущее!" - гласила подпись.

Форум в Тяньцзине и реакция стран ШОС на ультиматум Дональда Трампа сигнализировали всему миру - западная политика санкций и давления не изолировала неугодные страны, а, наоборот, сплотила их.

Аналогичный сигнал посылает и саммит в Бишкеке. На этот раз под военным и санкционным ударом США оказался Иран. Более того, в вопросе антииранских санкций американцы выдвинули ультиматум всему миру - "или вы с нами, или против нас".

Однако нынешний саммит ШОС продемонстрировал несостоятельность требования "или-или". На фоне ультиматумов и угроз со стороны США само присутствие Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Бишкеке оказалось красноречивее всяких слов. Оно показало, что государства, находящиеся под прессингом Запада, вовсе не отрезаны от мира. У них есть альтернативы, и они могут использовать такие площадки, как ШОС, для продвижения своих интересов.
Позиция стран ШОС в связи с ситуацией вокруг Ирана отражена в Бишкекской декларации. "Государства-члены, вновь подтверждая свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран, выступают за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами. В этой связи они приветствуют все усилия, направленные на деэскалацию ситуации в регионе", - говорится в документе.

Но в силах ли ШОС сделать что-то большее?

Здесь стоит обратиться к заявлению Президента Беларуси, призвавшего Шанхайскую организацию сотрудничества активнее реагировать на происходящее с ее членами.
"Против государств ШОС вводятся финансово-экономические санкции. И что? Тишина. Пытаются США там придушить Китай пошлинами - торговая война. Она не закончилась. И что? Более того, совершена агрессия против страны - члена ШОС - Ирана. И что?" - задался вопросом белорусский лидер.
Александр Лукашенко призвал внимательно прислушаться к словам Председателя КНР Си Цзиньпина. "Он главные вещи сказал, что без ШОС не может быть никакого телодвижения в мире. Как когда-то было, помните, без Советского Союза никогда не решался ни один вопрос. Вот хотелось бы, чтобы ШОС заняла свое место. И чтобы никто шевельнуться не мог в мире без одобрения или какого-то кивка со стороны Шанхайской организации сотрудничества, - сказал белорусский лидер. - Примерно такое было заявление Си Цзиньпина, что перспектива мира должна определяться Шанхайской организацией сотрудничества. Мы к этому уже подошли. Об этом много говорим. И население у нас огромное, и ресурсы у нас колоссальные в Евразии и на территории ШОС. А конкретных дел у нас немного".
Но что необходимо сделать, чтобы ШОС заняла свое место в мире? Что может предложить организация своим участникам и странам-партнерам? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, в чем больше всего нуждается современный мир. А ответ очевиден - в безопасности.

"Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление - это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества", - заявил Президент Беларуси на саммите в Бишкеке.
Когда мы говорим о безопасности, подразумеваем не только защиту в военном плане, но и в экономическом, финансовом, научно-технологическом… И здесь у Шанхайской организации сотрудничества есть все возможности, чтобы способствовать обеспечению этой безопасности.

В Минске это хорошо понимают. Вообще, Беларусь относится к тому типу стран, которые изначально не обладали широкими возможностями, однако научились их создавать - усердно работая, инвестируя в свое развитие, укрепляя союзнические отношения, думая на перспективу и постоянно подгоняя себя вперед. Нынешние изменения в мире открывают колоссальные возможности, которыми необходимо успеть воспользоваться.
На этом акцентирует внимание и Александр Лукашенко, выступление которого в Бишкеке зарубежные СМИ назвали эмоциональным. Но стоит понимать, что эти эмоции происходят из понимания, какими возможностями сегодня обладает ШОС и как важно их не упустить.
"Самым эмоциональным в очередной раз стало выступление Александра Лукашенко, - пишет российское издание "Известия". - Президент Беларуси заявил, что ШОС должна помочь "оздоровить" ООН и взять на себя решение конкретных задач - от борьбы с санкциями до развития цифровой экономики. Он предупредил: от организации ждут реальных дел, и если упустить время, ШОС рискует превратиться в ту же бюрократическую площадку, которую пытается реформировать".
Ряд конкретных дел для обеспечения экономической и финансовой безопасности стран ШОС уже осуществляется. Растет доля национальных валют во взаимных расчетах, развиваются альтернативные платежные механизмы, идет работа над созданием Банка развития ШОС. Если довести эти дела до конца, то денежные системы стран ШОС и партнеров организации получат иммунитет к незаконным санкциям, разрывающим цепочки платежей между странами.

Кроме того, в числе ключевых решений саммита в Бишкеке стало принятие плана действий по развитию портов и логистических центров на 2026-2030 годы. В мире, где разворачивается борьба за торговые пути, возможность создавать транспортные коридоры и обеспечивать их безопасность имеет ключевое значение.

Вероятно, в недалеком будущем мощь государства, а также его безопасность - военная и экономическая - будут зависеть от потенциала в области ИИ. И неудивительно, что в центре внимания на саммите в Бишкеке оказалось научно-техническое сотрудничество членов ШОС.
Если говорить об искусственном интеллекте, то здесь задает тон Китай. Си Цзиньпин уже анонсировал создание международного центра сотрудничества по применению искусственного интеллекта для стран ШОС. Кроме того, Китай в ближайшие три года совместно со странами ШОС намерен реализовать 100 научно-технических проектов.

На развитие ИИ ориентирована и Беларусь. Наша страна активно работает в этом направлении, в том числе в связке с Китаем. Так, в Беларуси создается Центр сотрудничества Китай - ШОС в области применения искусственного интеллекта.

Глава государства решил пойти дальше и предложил странам ШОС запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий. А хабом для этих обменов как раз и мог бы стать Центр сотрудничества Китай - ШОС.
Александр Лукашенко также выразил благодарность за одобренный во время встречи проект "Минская инициатива", предполагающий создание консорциума вузов и высокотехнологичных корпораций ШОС. "Беларусь также предлагает учредить научный фонд организации, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых наших стран. С помощью этого инструмента мы сможем поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях: от климата и экологии до умного сельского хозяйства, биотехнологий, здравоохранения и фармацевтики", - уверен белорусский лидер.
По отдельности страны Шанхайской организации сотрудничества обладают немалым потенциалом, но, объединяя усилия, их потенциал возрастает кратно. А вместе с этим растет и геополитическое влияние самой ШОС. Это видят на Западе, и поэтому так ревностно выискивают уязвимые места ШОС. Видят и на пространстве Большой Евразии, поэтому все больше стран выражают заинтересованность в сотрудничестве с организацией.
Но ШОС еще предстоит пройти немалый путь. И как справедливо заметил Президент Беларуси, Шанхайской организации сотрудничества нужны инициативы. И прежде всего от трех мощнейших в экономическом и ресурсном отношении стран - Китая, России и Индии.
"Мы все это понимаем, говорим, что у нас какой-то "дух" и так далее. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то можем превратиться в Организацию Объединенных Наций в том виде, в котором она существует", - отметил белорусский лидер.
Сможет ли Шанхайская организация сотрудничества занять соответствующее ее потенциалу место в мире, покажет время. Главное, как отметил Президент, это время не упустить.

Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА.-0-
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ШОС
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