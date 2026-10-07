"Людей травят слезоточивым газом, избивают". Мэр Сен-Дени обвинил власти Франции в жестокости

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр французского города Сен-Дени Бали Багайоко обвинил власти Франции в применении чрезмерной полицейской силы против протестующих школьников. Об этом сообщает телеканал RTL.



Бали Багайоко заявил, что осуждает как акты агрессии, так и методы работы сил безопасности. "Людей без всякой причины травят слезоточивым газом, избивают и наносят им серьезные травмы", - сказал он.



"Мы рискуем столкнуться с трагедией. Если произойдет человеческая трагедия, на плечи страны ляжет это дополнительное бремя", - предупредил он. И призвал президента Франции Эммануэля Макрона и главу МВД Лорана Нуньеса к деэскалации насилия, а также потребовал от правительства конкретных ответов на требования студентов. Кроме того, Бали Багайоко сказал, что необходимо "немедленно объявить об открытии переговоров со студенческими организациями".



Мэр Сен-Дени Бали Багайоко (представитель партии "Непокоренная Франция") присутствовал на акции протеста школьников 6 октября в Париже и пострадал от слезоточивого газа, который применила полиция.



В материале Radio France ранее говорилось, что при столкновении с полицией было множество пострадавших. "Сколько еще раненых должно быть? Сколько еще искалеченных подростков? Здесь - рука, оторванная гранатой. Там - глаз, ослепший после выстрела из травматического оружия LBD. В другом месте - раздробленная челюсть и молодой человек, вынужденный есть через соломинку… Где этому конец?" - задавался вопросом обозреватель радиостанции. Такое количество серьезных травм среди молодежи за столь короткий период времени - беспрецедентный случай.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила действия французской полиции. "Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей "прекрасного сада" - подайте голос", - написала она в Telegram-канале.



Акции протеста школьников Франции начались в конце сентября 2026 года в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем охватили всю страну. В разных городах 6 октября снова прошли демонстрации, они объединили старшеклассников, студентов университетов и профсоюзы. По официальным данным, в них приняли участие не менее 256 тыс. человек, в том числе 56 тыс. в Париже. Сами организаторы оценили число демонстрантов по всей Франции в 450 тыс., включая 100 тыс. в Париже. Во французской столице во время демонстрации на площади Нации произошли столкновения, полиция применяла слезоточивый газ и гранаты. Как передавал телеканал BFMTV, в этот день были задержаны 488 человек.



Согласно официальным данным, за время протестов были ранены 215 школьников. Из-за кризиса президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание.



Протесты старшеклассников во Франции спровоцированы накоплением недовольства, связанного с ухудшением условий обучения. В первую очередь это переполненность классов, ветхое состояние зданий, отсутствие отопления и вентиляции, протекающие потолки, нехватка стульев и парт, перегруженное расписание и нехватка учителей.-0-