Ливни вызвали наводнения и оползни на Сейшелах, были прекращены занятия в школах

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди обрушились на Сейшельские Острова, вызвав многочисленные наводнения и оползни. Об этом сообщает Seychelles News Agency (SNA).



Аварийно-спасательные службы реагировали на вызовы в связи с наводнениями, упавшими деревьями, оползнями и сбоями в работе общественной инфраструктуры по всей стране.



Больше всего пострадали острова Маэ, Праслен и Ла-Диг. Власти мобилизовали имеющееся оборудование, включая технику для расчистки заблокированных дорог и насосы для удаления паводковых вод.



Неблагоприятные погодные условия также повлияли на работу школ и государственных учреждений. На фоне непогоды Министерство образования и развития людских ресурсов Сейшел заявило, что все государственные школы будут закрыты 20 октября до дальнейшего уведомления. Департамент государственного управления издал циркуляр, уполномочивающий руководителей министерств, ведомств, агентств и государственных предприятий ввести гибкий график работы. Сотрудникам было разрешено оставаться дома.



Метеорологи предупредили, что неблагоприятные погодные явления могут сохраняться и 21 октября.-0-