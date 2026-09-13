Ливан попросил ООН продлить миротворческую миссию на юге страны 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливан направил письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой продлить миротворческую миссию на юге страны. Этот запрос поддержала Франция и другие государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
На днях спикер парламента Ливана Набих Берри заявил, что международное присутствие на юге Ливана должно быть сохранено и после завершения миссии временных сил ООН (UNIFIL). По его предложению альтернативой миротворцам может стать другая сила под флагом ООН.
В сообщении газеты указано, что Париж и Бейрут добиваются сохранения миротворческих сил ООН на юге Ливана по окончании года. "В письме, распространенном среди членов Совета Безопасности ООН, ливанское правительство призвало продлить "текущую договоренность на ограниченный период времени". Франция и большинство других членов Совета Безопасности ООН выразили поддержку просьбе Ливана в ходе обсуждений в СБ ООН", - говорится в издании.
По информации Financial Times, в качестве идей для создания новых многонациональных миротворческих сил в Ливане рассматривались "сокращенная" миссия ООН, размещение военных США, Франции или ЕС.
Ранее в UNIFIL указывали на хрупкость ситуации в этом регионе, несмотря на снижение уровня насилия по сравнению с началом года. С 21 по 27 августа миротворцы зафиксировали более 1 тыс. выпущенных снарядов - в среднем 147 в сутки.
В августе 2025 года Совет Безопасности ООН продлил мандат UNIFIL в последний раз - до 31 декабря 2026 года. По окончании этого срока планировалась организованная и безопасная поэтапная передислокация и вывод сил в течение года.
Как напомнили в агентстве, UNIFIL действует на юге Ливана с 1978 года, а после принятия резолюции СБ ООН 1701 в 2006 году задачи миротворцев были расширены, в них включили мониторинг прекращения боевых действий, поддержку ливанской армии и содействие поддержанию стабильности вдоль "голубой линии". Президент Ливана Джозеф Аун ранее заявлял, что продление мандата UNIFIL остается для Бейрута предпочтительным вариантом, а в случае невозможности этого Ливан выступает за сохранение международного присутствия в другой правовой форме и в координации с ливанской армией.-0-
В мире
13 сентября 2026, 16:22
Ливан попросил ООН продлить миротворческую миссию на юге страны
Фото АР
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