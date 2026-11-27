27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва подала заявку в Европейскую комиссию на получение дополнительного военного кредита в размере 1,442 млрд евро по программе милитаризации Евросоюза Security Action for Europe (SAFE). Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на Минобороны республики.



Данные средства планируется инвестировать в укрепление обороноспособности литовской армии. Часть финансирования также может быть направлена на удовлетворение оборонных потребностей Украины.



"Мы также планируем выделить запрошенные средства на системы электромагнитной борьбы, радары, противотанковые мины и другие современные оборонные технологии", - добавили в Минобороны.



До настоящего времени Литва запрашивала по программе SAFE кредиты на общую сумму 6,375 млрд евро. Республика уже получила первый транш в размере 956 млн евро и ожидает поступления еще 1,06 млрд евро на оплату приобретенной боевой техники.



SAFE - финансовый инструмент Евросоюза для поддержки оборонных инвестиций, был запущен в мае 2025 года в соответствии с планом укрепления обороноспособности сообщества до 2030 года.-0-