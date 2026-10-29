29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный совет обороны Литвы принял решение ввести всеобщий призыв на службу в армии для мужчин с 2032 года, сообщают литовские СМИ.
"Мы решили, что всеобщий призыв будет реализован с 2032 года", - заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после заседания совета.
Он указал, что с учетом демографической ситуации и того, что часть молодежи не пригодна к службе по состоянию здоровья, ежегодно привлекаться к ней будут около 7,5 тыс. молодых людей.
По его словам, женщин призыв не коснется, они по-прежнему смогут служить на добровольной основе.
Науседа также уточнил, что 2032 год был выбран для введения призыва, чтобы успеть подготовить инструкторов, а также надлежащее размещение большего числа призывников.
При этом президент, комментируя решение, признал, что нельзя сказать, будто сейчас появились какие-то дополнительные источники риска для страны.
Ранее в Сейм Литвы внесли законопроект о возвращении всеобщего призыва с 2030 года.-0-
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29 октября 2026, 16:57
Литва вводит всеобщий призыв на службу в армии для мужчин с 2032 года
Фото из архива AP Photo
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