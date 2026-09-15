Литва вошла в число антилидеров ЕС по "потерянной молодежи" - 12,4% не работают и не учатся

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва вошла в число стран Евросоюза с наиболее высокой долей молодежи, которая не работает и не учится, сообщает портал Baltija.



Доля молодежи (15-29 лет), которая не работает и не учится, - 12,4%, тогда как средний уровень по Евросоюзу находится на отметке 11%. Ситуация усугубляется высоким уровнем безработицы среди молодежи: в Литве он достигает 16,5%, что превышает среднеевропейские 14,4%.



Социологи связывают проблему с недостаточной информированностью молодого поколения. Исследования показывают, что только 14% молодых людей в республике считают, что получают достаточно информации о рынке труда и возможностях карьерного роста. При этом 80% респондентов выражают желание работать и учиться, однако реализовать это стремление многие предпочитают не на родине, а за границей, что усиливает тенденции трудовой эмиграции.-0-