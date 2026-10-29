Литва раскритиковала Еврокомиссию за отказ выделить странам Балтии 500 млн евро на борьбу с БПЛА

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В сентябре Литва, Латвия и Эстония запросили у Еврокомиссии дополнительные 500 млн евро на борьбу с беспилотниками, нарушающими воздушное пространство. Однако еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рекомендовал странам Балтии воспользоваться кредитами по оборонной программе SAFE. Он пояснил, что значительных дополнительных средств в бюджете ЕС нет.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс раскритиковал Еврокомиссию за отказ выделить странам Балтии дополнительные 500 млн евро на борьбу с беспилотниками, нарушающими воздушное пространство. Об этом сообщают литовские СМИ.