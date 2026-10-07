Литва получила от США первые боевые дроны Switchblade 600

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва получила первые боевые беспилотники, произведенные в США, Switchblade 600. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на Минобороны республики.
Вместе с дронами для уничтожения бронетехники Литва закупила оборудование для управления ими, учебное оборудование для солдат и пакет технического обслуживания.
За последние несколько лет Литва закупила у США вооружение и технику на сумму около 2 млрд евро и является крупнейшим покупателем американского оружия в странах Балтии.-0-