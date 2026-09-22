22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракт на поставку природного газа, рассчитанный на 10 лет, подписан Литвой и американской корпорацией EQT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики балтийской республики.
"Договор, подписанный находящимся в государственном управлении энергетическим предприятием Ignitis с EQT Corporation, предусматривает ежегодные поставки в объеме около 1 ТВт·ч газа в период 2027-2036 годов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, это количество покрывает 40% потребности Литвы в природном газе.
"Это конкретный шаг по уменьшению нашей уязвимости в данной сфере. В случае неожиданного подорожания газа на европейском рынке меньшая зависимость поможет смягчить последствия для потребителей Литвы", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Лукаса Савицкаса.
Литва закупает СПГ в Норвегии и США, а также может получать природный газ по трубопроводу из Польши. Резервы газа республика размещает в хранилище в Инчукалнсе в Латвии.-0-
В мире
22 сентября 2026, 00:26
Литва подписала контракт с США на закупку газа в течение 10 лет
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