27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва подписала договор о закупке 100 шведских боевых машин пехоты CV90, сообщают литовские СМИ.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что более половины заказанных боевых машин должны поступить в страну к 2030 году. При этом Вильнюс хотел бы получить весь заказ к этому сроку и обсуждает с производителем возможность ускорить выпуск и поставки.
В текущем году на закупку предусмотрено выделить около 400 млн евро. По словам Робертаса Каунаса, эта сумма станет первоначальным взносом, а общая стоимость проекта составит 1,3 млрд евро.
Договор предусматривает не только поставку боевых машин, но и пакеты логистического и технического обслуживания. Часть техники будут собирать и обслуживать в Литве.
Закупку Литва проводит совместно с Финляндией, Швецией, Норвегией и Нидерландами. Переговоры заняли на несколько месяцев больше, чем планировалось, поскольку странам требовалось согласовать условия договора и поставок, а также решить технологические вопросы.-0-
В мире
27 ноября 2026, 17:48
Литва подписала договор о приобретении шведских боевых машин CV90 на 1,3 млрд евро
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