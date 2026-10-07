Литва не будет предоставлять правовую защиту украинцам, не прошедшим срочную службу в ВСУ





Кабмин Литвы 7 октября одобрил предложение МВД о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2028 года, однако с оговоркой в отношении не отслуживших в армии военнообязанных граждан Украины.





"Чтобы получить от Литвы временную правовую защиту, военнообязанный гражданин Украины должен предоставить доказательство того, что он прошел срочную армейскую службу", - указали в пресс-службе правительства.





Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Литве на основании статуса временной правовой защиты проживают 52 тыс. украинцев.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнообязанные граждане Украины, которые не прошли срочную армейскую службу, не смогут въехать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту. Такую корректировку к закону о правовом положении иностранцев одобрило правительство Литвы, сообщают местные СМИ.