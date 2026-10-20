Литва и Польша сформировали группу для расследования инцидента с украинским БПЛА





"Есть дополнительная информация, но я не хотел бы ее предвосхищать, просто на данный момент Министерство национальной обороны Литвы и Министерство обороны Польши сформировали группу для расследования этого инцидента, - сказал он. - Как только будут доступны официальные результаты этого исследования, мы сможем поговорить о том, что произошло в тот день".





Утром 18 октября залетевший в Литву дрон потерпел крушение в Пасвальском районе. Его обломки повредили гражданский автомобиль. В Шяуляйском и Паневежском уездах объявили красный уровень воздушной тревоги, а в Каунасе - желтый. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс позже заявил, что упавший на территории страны дрон был украинского происхождения и нес взрывчатку. Он подтвердил, что дрон попал на территорию Литвы из Польши. МИД Украины ранее принес извинения Литве за инцидент. Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь потребовал от киевских властей объяснений.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оборонные ведомства Литвы и Польши сформировали группу для расследования инцидента с украинским беспилотником, который залетел на литовскую территорию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщают СМИ.