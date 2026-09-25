Лидеры США и КНР договорились углублять отношения стратегической стабильности





Главы двух стран договорились о дальнейшем расширении "содержания китайско-американских связей" и о совместном построении конструктивных отношений стратегической стабильности, основанных на уважении, справедливости и взаимности.





Председатель КНР также пригласил президента США Дональда Трампа посетить в ноябре Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Американский лидер принял приглашение и заявил, что в ходе его предстоящих встреч с председателем КНР Си Цзиньпином на ноябрьском саммите АТЭС в Китае и декабрьском саммите Группы двадцати (G20) под Майами удастся многого достичь.





Председатель КНР Си Цзиньпин находится с госвизитом в США с 23 по 25 сентября. 24 сентября он провел в Белом доме переговоры с президентом США Дональдом Трампом в узком и расширенном составах.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о построении конструктивных отношений стратегической стабильности. Об этом сообщает агентство Синьхуа.