Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены потребовать права на референдумы о независимости





Историческое значение и статус беспрецедентной может получить намеченная на 14 сентября встреча в валлийском городе Кардифф. В издании отметили, что эта сделка "задумана развалить Соединенное Королевство".





В The Sunday Telegraph отмечается, что к первым министрам Шотландии - Джону Суинни, Уэльса - Руну ап Иорверту и Северной Ирландии - Мишель О’Нил должна присоединиться председатель национал-республиканской партии Ирландии "Шинн фейн" Лу Макдональд.





"Впервые в истории Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией руководят первые министры, выступающие за независимость. Нет более явного свидетельства того, что нынешний статус-кво нежизнеспособен, не является устойчивым и что правительство в Лондоне должно готовиться к будущему после распада Соединенного Королевства", - приводят в газете слова лидера Шотландской национальной партии Суинни.





По данным издания, меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, охватит четыре направления: экономику, энергетику, отношения с Европой и международным сообществом, а также право на самоопределение. Там также будет указано, что все ныне административно-политические части Великобритании должны стать частью ЕС - Шотландия и Уэльс как новые члены, а Северная Ирландия - как часть Республики Ирландия.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию, требующую от Лондона предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Telegraph.