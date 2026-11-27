27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Европейского союза (ЕС ) по итогам переговоров в Брюсселе не смогли прийти к согласию по параметрам следующего многолетнего финансового плана (семилетнего бюджета) ЕС, однако рассчитывают утвердить его до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.



"Мы интенсивно и не меньше, чем ожидалось, обсуждали следующий многолетний финансовый план ЕС. Приходится констатировать, что представления о том, каким образом его следует формировать, пока еще сильно расходятся. Для нынешней стадии переговоров в этом нет ничего удивительного", - сказал Мерц. При этом он признал, что потребуется время и немало доброй воли, чтобы сблизить далекие друг от друга позиции.



Канцлер ФРГ утверждал, что переговоры о бюджете ЕС ведутся "в совершенно новую эпоху". "По этой причине сегодня мы еще не пришли к итоговому решению. Это неудивительно, иного я и не ожидал", - отметил Мерц, уточнив, что лидеры стран Евросоюза возобновят переговоры 17 декабря. По его словам, в самое ближайшее время пройдет заключительный раунд, на котором председатель Евросовета Антониу Кошта подведет итоги дискуссий, после чего участники разъедутся. Продолжать переговоры в пятницу лидеры ЕС не планируют.-0-