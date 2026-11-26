



"Я приветствую предложение Президента Беларуси Лукашенко выступить в роли миротворца в урегулировании украинской войны. Он предложил полететь вместе с Зеленским в Москву", - написал Армандо Мема.

"В то время как лидеры ЕС день и ночь размышляют о том, как вести войну против России, каждый здравомыслящий политик понимает, что визит Зеленского в Москву - единственное решение для прекращения этой войны дипломатическим путем. Напротив, психически нездоровые политики, такие как Борис Джонсон (экс-премьер Великобритании. - Прим. БЕЛТА), призывают отправить западные войска в Украину", - отмечает Армандо Мема.





"Вот в чем разница между хорошим лидером, работающим на благо мира, и плохим, жаждущим войны", - добавил финский политик.





О возможности организации встречи лидеров Беларуси, России и Украины Александр Лукашенко заявил в интервью французскому журналу Le Point. В разговоре упоминалось, что ранее Президент России Владимир Путин по поводу возможности встречи с Владимиром Зеленским говорил: пусть приезжает в Москву. Однако ввиду объективных обстоятельств такое предложение представляется жестким.

Александр Лукашенко предложил свой вариант. "Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву", - сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко предложил свой вариант. "Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву", - сказал белорусский лидер.





Президент выразил уверенность в перспективности такого формата переговоров: "Мы быстрее бы договорились, чем с вами (европейцами. - Прим. БЕЛТА), об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. И люди бы это восприняли".





На ремарку журналиста, что Владимир Зеленский не пойдет на такой переговорный формат, Александр Лукашенко ответил: "Не согласится - пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Война идет, ее надо остановить. И мы могли бы договориться".-0-

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема приветствовал предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко приехать вместе с Владимиром Зеленским на переговоры в Москву, гарантировав ему безопасность. Об этом говорится в сообщении политика в соцсети Х.