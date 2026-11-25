25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт выступила за отставку правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца, обвинив власти в пренебрежении интересами своих граждан ради финансирования Украины. Об этом передает ТАСС.



Вагенкнехт раскритиковала меры поддержки населения на фоне сохраняющихся высоких цен на энергоносители. "Всего 8 евро в месяц должна составить льгота по налогу на электроэнергию для среднестатистического домохозяйства. Топливная скидка приносит в среднем 13 евро экономии в месяц - и дополнительную сверхприбыль для нефтяных концернов", - заявила Вагенкнехт в X. Ссылаясь на данные актуального исследования, основательница BSW отметила, что из-за высоких цен на топливо каждый второй житель Германии стал реже пользоваться автомобилем или перешел на более экономичный стиль вождения, а каждый третий водитель вынужден сокращать расходы в других сферах.



"В то время как собственные граждане могут позволить себе все меньше, Мерц открывает кассу для Киева. Еще 45 млрд евро он хочет протолкнуть в ЕС на следующий год - в дополнение к подарку в 90 млрд евро, который по большей части профинансирует немецкий налогоплательщик, и 30 млн евро ежедневно на оружие, которые уже сейчас напрямую утекают Украине из федерального бюджета", - подчеркнула Вагенкнехт.



Политик также сослалась на результаты недавнего опроса Фонда Кёрбера, согласно которым большинство немцев в настоящее время выступает против поставок вооружений Украине. По мнению Вагенкнехт, это свидетельствует о безразличии депутатов к мнению избирателей. "У этой проблемы есть только одно решение: правительство Мерца, которое, вероятнее всего, и без того не имеет демократической легитимации, должно уйти!" - заключила основательница BSW.



Германия является крупнейшим донором Украины в Европе. Берлин с 24 февраля 2022 года выделил или зарезервировал для оказания помощи Киеву более 45,7 млрд евро по гражданской линии и около 57,8 млрд евро по военной. Помимо официальных каналов, транспортировкой гуманитарных грузов в страну на регулярной основе занимаются различные частные и общественные немецкие организации.



Российская сторона неоднократно предупреждала, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт.-0-