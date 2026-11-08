Лидер немецкой партии выступил за возвращение обязательного воинского призыва в Германии 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил за восстановление обязательной военной службы в Германии. Об этом передает ТАСС.



"Германия находится под такой угрозой, какой не было уже давно, поэтому мы должны и дальше укреплять Бундесвер. Это по-прежнему включает в себя крупные инвестиции в оснащение и инфраструктуру, а также значительное ускорение процессов закупок", - утверждал Зедер в X. Однако он добавил, что только этого будет недостаточно.



Новая концепция обороны страны и Североатлантического альянса, по словам политика, требует также большего числа военнослужащих. "Поэтому очевидно: нам снова нужна настоящая всеобщая воинская обязанность", - констатировал премьер Баварии. Тем самым Зедер поддержал позицию оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который последовательно выступает за возвращение призыва.



В свою очередь глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус (СДПГ) исключил необходимость возобновления дискуссии о принудительной службе. В интервью медиагруппе Funke министр подчеркнул, что принятый закон о модернизации военной службы опирается исключительно на принцип добровольности, и этот подход доказывает свою эффективность. В то же время Писториус отметил, что при негативном сценарии властям придется задуматься о введении выборочного призыва по необходимости.



Закон о новой модели военной службы вступил в силу в Германии 1 января 2026 года. Он предусматривает восстановление воинского учета и прохождение медицинского освидетельствования молодыми людьми. Пока набор в Бундесвер остается добровольным. Совершеннолетние мужчины обязаны заполнить анкету о физической подготовке и готовности к службе, для женщин ее заполнение добровольно.



Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года. В последние годы немецкие политики вновь обсуждают возможность его возвращения на случай, если добровольного набора окажется недостаточно для комплектования вооруженных сил.-0-