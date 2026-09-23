23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель немецкой партии "Христианско-социальный союз" (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил о необходимости вернуть на родину украинских мужчин призывного возраста, вместо выплаты им пособий. Об этом политик написал в соцсети X.
"Молодые трудоспособные мужчины из Украины не должны получать социальное пособие, а вместо этого должны активнее участвовать в обороне своей страны", - говорится в его сообщении.
"В целом Украина должна на немецкую помощь покупать больше технологий из Германии. И мы тоже, а не только США, должны говорить с Украиной о доступе к сырьевым ресурсам", - выразил мнение Маркус Зёдер.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью Bild говорил, что Берлин мог бы помочь Киеву вернуть на родину украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии.-0-
В мире
23 сентября 2026, 12:50
Лидер немецкой партии предложил вернуть украинцев призывного возраста на родину вместо выплаты им пособий
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