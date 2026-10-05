Лидер немецкой партии предложил лишить молодых украинских беженцев базового соцпособия в Германии





"Мы поддерживаем Украину. Но ясно и другое: молодые украинцы больше не должны получать у нас базовое пособие. Они должны защищать свою собственную страну!" - написал Зёдер в социальной сети X. Ранее политик уже призывал отправить на фронт находящихся в ФРГ украинских мужчин трудоспособного возраста.





С июня 2022 года прибывающие в Германию украинские беженцы имели право на получение так называемого гражданского пособия (Bürgergeld, с июля 2026 года реформировано в Grundsicherung). Базовая ставка для одинокого взрослого составляла 563 евро в месяц. Это позволяло гражданам Украины регистрироваться через центры занятости в обход стандартной процедуры для соискателей убежища и лагерей для беженцев. Однако низкий уровень трудоустройства украинцев и огромная нагрузка на бюджет Германии привели к жестким политическим дискуссиям.





В итоге немецкое правительство одобрило законопроект об отмене этой привилегии в рамках мер по сокращению бюджетных расходов. Беженцы, въехавшие в страну после 1 апреля 2025 года, переводятся на стандартные социальные выплаты по закону о пособиях для просителей убежища, размер которых для одиноких граждан снижен примерно до 441 евро.-0-

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил за лишение молодых украинских беженцев права на получение базового социального пособия (Grundsicherung) в Германии. Об этом информирует ТАСС.