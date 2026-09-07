Лидер Компартии Франции подтвердил намерение участвовать в выборах президента

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель подтвердил, что выдвинется в качестве кандидата на президентских выборах в 2027 году. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала TF1, пишет ТАСС.



"Да, я баллотируюсь на президентских выборах", - сказал политик, добавив, что такой шаг поддержали 72% его однопартийцев. Он сообщил, что разработал "проект радикальных перемен" для страны, которые должны позволить ее гражданам "жить за счет своего труда".



Также Руссель пообещал "восстановить Францию, которая работает, которая создает богатство, уважая природу и работников". В частности, он рассчитывает в случае победы на выборах провести "реиндустриализацию", удвоив долю промышленности в ВВП республики, претворить в жизнь "климатический план" с сокращением выбросов углерода за счет увеличения вдвое генерации энергии на атомных электростанциях. Также в ходе предвыборной кампании политик намерен заострить внимание на борьбе с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.



Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля. Если в этот день ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, заручившиеся максимальной поддержкой избирателей, примут участие во втором туре 2 мая.



Согласно результатам опроса общественного мнения компании Ispos, опубликованным в субботу, главным фаворитом первого тура выборов является глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, за которую выразили готовность проголосовать от 34% до 36% опрошенных. В зависимости от того, какие кандидаты в конечном счете будут официально зарегистрированы, ее конкурентами во втором туре могут стать основатель "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон (15-17% в первом туре), лидер партии "Горизонты" Эдуар Филипп (14,5-22,5%), лидер "Ренессанса" Габриэль Атталь (7,5-15,5%) или кандидат от партии "Общественная трибуна" Рафаэль Глюксманн (11,5-14%). Руссель же, согласно этому опросу, может претендовать на 2,5-3,5% от общего числа голосов избирателей в первом туре.-0-