Лидер АдГ заявила, что Германии нужна дизельная сделка с Россией по примеру США

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что ФРГ нуждается в дизельной сделке с Россией по примеру США, сообщает ТАСС.



По ее мнению, действия президента США Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России должны служить примером для Германии. А сам Трамп, как считает Вайдель, ведет США по "правильному пути", действуя "очень прагматично".



"Мы тоже хотим дизельную сделку для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров, - заявила она журналистам в Берлине. - Он вышел из этой ситуации, он заключает дизельные сделки для своих потребителей, для американских потребителей, в то время как мы здесь остаемся ни с чем".



При этом текущую политику Германии в отношении Украины Вайдель назвала провальной.



9 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Путин выразил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. По словам вице-премьера России Александра Новака, РФ начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков, готова поставить в октябре 300 тыс. т дизеля, в ноябре - 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т, а в перспективе довести этот объем до 3 млн т в месяц. Вашингтонская администрация выводит из-под санкций США поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.-0-