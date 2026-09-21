Левая партия впервые победила на выборах в Палату депутатов Берлина





Второе место занял Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца, получивший 18,8% голосов.





Партию "Альтернатива для Германии" поддержали 16,3% избирателей, "Зеленых" - 14,3%, социал-демократов - 12,1%. Партия BSW набрала 4,7% голосов и не проходит в Палату депутатов.





Помимо этого, по данным регионального избирательного комитета, партия "Христианско-демократический союз" впервые в своей истории не смогла пройти в земельный парламент (ландтаг) Мекленбурга - Передней Померании, на состоявшихся выборах в этой земле ХДС набрала всего 4,9% голосов и не преодолела пятипроцентный избирательный барьер.





Победу на выборах в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания одержала партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), получившая 38,2% голосов. Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 35,5%. Левая партия заручилась поддержкой 6,5% избирателей, а партия "Зеленые" набрала 5,7% голосов. Партия BSW балансировала на грани прохождения, но в итоге получила 4,8% и также не попала в ландтаг. Итоговая явка избирателей составила 78,1%.





Показанный результат стал абсолютным антирекордом для ХДС за всю историю участия партии в земельных выборах в Германии: рейтинг христианских демократов еще ни разу не опускался ниже 5%, партия всегда была представлена в региональных парламентах.





Ряд политических аналитиков отмечают, что исторический провал ХДС ставит под вопрос дальнейшее пребывание Фридриха Мерца на постах канцлера и председателя партии. Сам глава германского правительства после публикации первых данных экзитполов, когда партия еще удерживала планку чуть выше 5%, заявлял о намерении продолжать работу.





Вместе с тем, согласно последним данным социологического опроса службы Forsa, положительно работу Мерца на посту канцлера оценивают лишь 10% граждан Германии, а почти половина опрошенных ожидает его досрочной отставки в течение текущего года.





20 сентября в Германии прошли выборы в Палату депутатов Берлина и ландтаг федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Левая партия впервые одержала победу на выборах в Палату депутатов (земельный парламент) Берлина. Она набрала 25,7% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные столичного избирательного комитета.