17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа после нескольких волн жары, произошедших минувшим летом, столкнулась с дефицитом картофеля и ростом цен на него. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на анализ некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit.
"Экстремальные погодные условия уничтожили около 3,1 млн т картофеля стоимостью от 400 до 620 млн евро. Это в дополнение к примерно 3,6 млн т, которые не были выращены в этом году после рекордного урожая в 2025 году", - отмечается в публикации.
Особенно сильно последствия жары ощущаются во Франции. В некоторых регионах страны урожайность сократилась примерно на 20%, а значительная часть клубней оказалась слишком мелкой для переработки. Производители уже начали смягчать требования к размеру картофеля. Существенные потери также ощущаются в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах.
Аналитики называют ситуацию "настоящей картофельной драмой". "Никто не ожидал серии из пяти жестоких волн жары. Объемы урожая пострадали. Качество урожая пострадало", - отмечают эксперты.
Дефицит картофеля также резко изменил ситуацию с ценами. Картофель нового урожая для переработки в отдельных частях Европы продается уже по 250 евро за тонну против около 30 евро годом ранее. Во Франции столовый картофель к началу сентября подорожал с 310 до 520 евро за тонну.
Запасов прошлогоднего урожая, по оценке экспертов, должно хватить примерно до Рождества. К Пасхе последствия нехватки картофеля отразятся на полках европейских магазинов.-0-
В мире
17 сентября 2026, 12:11
Летняя жара привела к дефициту картофеля в Европе - FT
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