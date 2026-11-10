Лебедев: роль взаимодействия СНГ, ОДКБ и ШОС неуклонно возрастает





"В складывающихся реалиях международной обстановки неуклонно возрастает роль взаимодействия СНГ, ОДКБ и ШОС, располагающих необходимыми возможностями для укрепления межгосударственной системы защиты от новых вызовов и угроз", - сказал он, выступая на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве.





Генсек Содружества подчеркнул, что "взаимодействие СНГ, ОДКБ и ШОС призвано сформировать пространство сотрудничества, в котором не найдется места для конфронтации". По его словам, внедрение комплексных практико-ориентированных решений в торгово-экономической, таможенной, фискальной и инвестиционной областях, а также расширение стратегического диалога между участниками будет способствовать достижению глубокой интеграции, отвечать вызовам стабильности и безопасности в регионе.





Кроме того, он заявил, что деструктивная активность стран НАТО и ЕС по периметру евразийских границ приобрела системный характер. "Продолжаются попытки фрагментировать континент и навязать блоковое мышление эпохи холодной войны", - сказал Сергей Лебедев.





Он обратил внимание, что в Евразии сформировались и динамично развиваются новые ведущие экономики и набирают силу новые полюса будущего многополярного мира. При этом генсек СНГ подчеркнул: за последние 30 лет около 40% всех мировых конфликтов приходилось на евразийское пространство, и примерно две трети государств континента за этот период оказались либо объектами, либо субъектами вооруженных конфликтов.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль взаимодействия Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности в современной международной обстановке неуклонно возрастает. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, информирует ТАСС.