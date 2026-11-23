23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция ежегодно предоставляет Украине 6 млрд евро, не считая обязательств по кредитам Евросоюза. Об этом телеканалу France 2 заявила кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.





Ле Пен сообщила, что на недавней встрече с украинским послом заявила ему, что Париж больше не может оказывать Киеву финансовую поддержку. "У нас больше нет для этого бюджетных средств", - констатировала она.





В случае ее избрания президентом Франция прекратит новую прямую финансовую помощь Киеву. При этом свои текущие обязательства республика будет соблюдать, включая те, которые взяла на себя в рамках европейского кредита на 90 млрд евро для Украины.





Как отмечают французские СМИ, с февраля 2022 года Франция взяла на себя обязательства оказывать Украине масштабную поддержку, к осени-2026 критика в отношении целесообразности этих расходов значительно усилилась.





На фоне ситуации с бюджетом Франции экономисты отмечают, что помощь Украине не должна оказываться за счет социальных и экологических программ внутри страны. "Сотни миллионов также необходимы для наших больниц, наших школ", - указывают эксперты.





Согласно подсчетам Кильского института, Франция выделила Украине более 26 млрд евро с 2022 года. Эта сумма включает как прямую двустороннюю помощь (7,91 млрд евро), так и взносы, направленные по линии ЕС (18,31 млрд евро). Таким образом, Франция тратит на Украину около 6 млрд евро в год. По подсчетам радиостанции France Info, эти 6 млрд составляют 3,99% от среднегодового государственного дефицита Франции с 2022 по 2025 год.-0-