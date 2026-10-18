18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский не заинтересован в продолжении переговоров с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
"У нас только один вывод - не хочет Зеленский переговоров. Он уже не раз их срывал", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания девятого стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.
По словам главы российского МИД, даже после достижения при посредничестве президента США Дональда Трампа договоренностей о продолжении диалога украинская сторона предпринимала действия, которые, по оценке Москвы, препятствовали дальнейшим переговорам.
Лавров также предположил, почему Зеленский не стремится к достижению договоренностей с Москвой. "То, что Зеленскому не хочется даже продвигаться к договоренностям, это очевидно. Видимо, потому что он понимает, что любая договоренность, которая будет приемлема для России, для Соединенных Штатов, будет означать конец для него", - заявил глава МИД РФ.
В свою очередь Зеленский заявил о зависимости Украины от позиции Вашингтона. "Мы должны быть прагматиками: если США поддержат Россию, то мы не выстоим", - приводит его слова издание "Страна".-0-
В мире
18 октября 2026, 20:38
Лавров заявил, что Зеленский не хочет переговоров с Россией
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