Лавров заявил, что обозначение России как угрозы обрекает Запад на изоляцию

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обозначение России как угрозы в доктринальных документах НАТО и ЕС обрекает Запад на изоляцию в вопросах подключения к многосторонним инициативам, определяющим повестку будущего. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.



Он отметил, что США открыты к диалогу с РФ, в то время как Европа буквально до последнего момента отказывалась от участия в каких-либо контактах с российской стороной.



По его словам, Старый Свет хочет лишь втиснуться в переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса, однако ничего нового в его подходе нет.



Он подчеркнул, что Европа лишь продолжает "принимать документ за документом, делать выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждающие Россию", при этом полностью игнорируя то, с чего все это началось.-0-