27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обозначение России как угрозы в доктринальных документах НАТО и ЕС обрекает Запад на изоляцию в вопросах подключения к многосторонним инициативам, определяющим повестку будущего. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
Он отметил, что США открыты к диалогу с РФ, в то время как Европа буквально до последнего момента отказывалась от участия в каких-либо контактах с российской стороной.
По его словам, Старый Свет хочет лишь втиснуться в переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса, однако ничего нового в его подходе нет.
Он подчеркнул, что Европа лишь продолжает "принимать документ за документом, делать выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждающие Россию", при этом полностью игнорируя то, с чего все это началось.-0-
В мире
Лавров заявил, что обозначение России как угрозы обрекает Запад на изоляцию
27 октября 2026, 19:54
Лавров заявил, что обозначение России как угрозы обрекает Запад на изоляцию
Сергей Лавров. Фото из архива ТАСС
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