Лавров: Россия готова к переговорам для устойчивого мира в Украине 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил о готовности Москвы к переговорам для достижения устойчивого мира, сообщает ТАСС."Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира", - сказал он. Лавров также согласился с тем, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения, которое надежно положит конец войне.Дипломат подчеркнул, что Россия не будет делать паузы в "спецоперации" для переговоров с Украиной в любом формате. По его словам, Европа добивается ее, чтобы получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы Украины.Кроме того, Лавров отметил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер при своем последнем визите в Москву подтвердили заинтересованность США в урегулировании конфликта.-0-