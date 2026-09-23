23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил о готовности Москвы к переговорам для достижения устойчивого мира, сообщает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что Россия не будет делать паузы в "спецоперации" для переговоров с Украиной в любом формате. По его словам, Европа добивается ее, чтобы получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы Украины.
Кроме того, Лавров отметил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер при своем последнем визите в Москву подтвердили заинтересованность США в урегулировании конфликта.-0-
В мире
23 сентября 2026, 20:36
Лавров: Россия готова к переговорам для устойчивого мира в Украине
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