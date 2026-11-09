Лавров рассказал о повестке предстоящих в Абу-Даби переговоров 

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы безопасности России, Украины и региона в целом станут первым и ключевым пунктом повестки трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует ТАСС.



Глава МИД РФ сообщил, что ознакомился с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что на предстоящих переговорах во главе угла будут стоять вопросы гарантий безопасности.



"Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", - сказал Лавров



Он также сообщил, что Россия и Украина при посредничестве США коснутся согласования принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию в Украине.



Трехсторонние переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию запланированы на 10-11 ноября в столице ОАЭ. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.-0-