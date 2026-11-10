Лавров рассказал, когда пройдет следующее заседание СМИД ОДКБ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) пройдет в первом полугодии 2027 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, информирует ТАСС.



"Следующее заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ решено провести в Таджикистане в первом полугодии следующего года. Будем вас информировать", - сказал глава российского МИД по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.



Ранее Лавров заявил, что нынешний год был продуктивным в развитии ОДКБ. По его словам, за это время были предприняты существенные усилия для дальнейшего укрепления роли ОДКБ как одного из ключевых механизмов обеспечения региональной безопасности в русле приоритетов, которые при поддержке стран - членов были обозначены председателем Совета коллективной безопасности в нынешнем году президентом РФ Владимиром Путиным.



11 ноября в Москве под председательством Владимира Путина пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где в том числе будет принято решение о переходе с 1 января 2027 года председательства в Организации от России к Таджикистану.-0-