Лавров: общее евразийское пространство будет выстраиваться не сразу, но уверенно





"Это очень непростой процесс, учитывая не только масштабы, размеры Евразийского континента, но и его историю и множественность цивилизационных основ на этом геополитическом пространстве. Но работа идет", - отметил он.





Лавров указал в этой связи на наличие меморандумов о взаимодействии между секретариатами таких интеграционных объединений, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.





"Налажены регулярные контакты, приезжают друг к другу руководители этих секретариатов, обмениваются визитами страны - председатели в соответствующих структурах. В рамках этих контактов не только высказываются какие-то общие оценки обстановки, чтобы сопоставлять их, но и согласовываются возможные совместные действия с учетом тех программ работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу, которые есть у каждой из этих организаций", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.





Он также отметил, что большое евразийское партнерство открыто для всех субрегиональных структур и других стран, не входящих на нынешнем этапе в эти объединения.-0-

Фото Максима Гучека Фото Максима Гучека